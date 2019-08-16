Для жителей Спасского района проведут бесплатную консультацию по юридическим вопросам

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Через неделю, 22 августа, в Спасском районе пройдет прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи населению, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Бесплатную консультацию татарстанцам окажут специалисты из различных министерств республики, ФНС по Татарстану, отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Адвокатской и Нотариальной палат Республики Татарстан и других ведомств.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (84347) 39-13-3.

Консультации граждан пройдут в РДК Болгара с 10.00 по 12.00 и СДК села Никольское с 13.00 по 15.00.

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