Татар-информ

16 августа 2019, 02:15

Общество

Тетюшский дом культуры капитально отремонтируют ко Дню народного единства

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Общество

Тетюшский дом культуры капитально отремонтируют ко Дню народного единства

В настоящее время в доме культуры идет замена коммуникаций, системы отопления, оборудуется новая вентиляционная система.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Тетюшском районном доме культуры проходит капитальный ремонт, который завершится осенью, пишет газета «Авангард».

«В этом году, благодаря инициативе руководства района в лице Рамиса Хатыповича Сафиуллова, мы участвуем в республиканской программе капремонта объектов культурного назначения в рамках реализации нацпроектов», — отметил начальник Отдела культуры исполкома района Юрий Сиякин.

По словам исполняющей обязанности директора РДК Елены Ивановой, все строительные работы ведутся согласно современным стандартам, соблюдаются и требования по доступной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых предусмотрены места и в зрительном зале.

В настоящее время в доме культуры идет замена коммуникаций, системы отопления, оборудуется новая вентиляционная система в зрительном зале и подвале, металлическая опорная конструкция для потолка прошла огнезащитную обработку. Для звукооператора и осветителя появился отдельный кабинет с обзорным окном, у завхоза — костюмерная, у методистов вместо одного кабинета их стало два.

«Осенью на новой сцене будут финишировать творческие отчеты организаций и предприятий города, ко Дню народного единства состоится гала-концерт, где будут представлены лучшие творческие номера», — добавил Юрий Сиякин.

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