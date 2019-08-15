Оксана Романова

16 августа 2019, 08:10

Общество

Для старого волжского водозабора у Казани крупный инвестор создает проект нового использования

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Общество

Для старого волжского водозабора у Казани крупный инвестор создает проект нового использования

Фото: архив/Михаил Захаров

Комплекс построек планируют соединить с Казанью дорогой и интегрировать в бизнес.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Для комплекса зданий старого волжского водозабора рубежа XIX-XX веков, находящихся близ Казани, холдинговая компания «Ак Барс» разрабатывает проект нового применения. Об этом «Татар-информ» стало известно из собственных источников. Инвестор планы информагентству подтвердил.

«Проект в разработке. Без комментариев», — ответили в пресс-службе компании на редакционный запрос «Татар-информ» о планах современного использования исторических построек. 

По сведениям информагентства, инвестор предполагает сформировать у старого водозабора Казани участок и проложить к острову дорогу, чтобы иметь возможность в дальнейшем развивать здесь бизнес. Однако собственные источники отмечают, что с юридической стороны существуют важные нюансы, переплетающиеся с федеральным законодательством в сфере водных ресурсов. Их решение потребует много усилий и времени.

Комплекс краснокирпичных построек старого водозабора у Казани изначально располагался на незатопляемой сезонными разливами Волги возвышенности. С наполнением Куйбышевского водохранилища в 50-е годы прошлого столетия оказался на небольшом островке напротив Адмиралтейской слободы Казани. 

Как пояснил информагентству известный архитектор-краевед, в прошлом руководитель центра разработок генплана Казани Сергей Саначин, в комплекс входят два служебно-технических блока с машинным отделением, соединяемые арочными переходами, и центральный восьмигранный корпус с береговым колодцем в середине. Из оголовка, который находится в русле Волги и увенчан красивой башенкой, по трубам в водозабор самотеком поступала вода. Все корпуса были отстроены в едином «кирпичном» стиле и декорированы искусной пластикой фасадов с применением тесаного кирпича. Спустя полвека после заполнения Куйбышевского водохранилища внутри здания оказались сильно руинированы, при этом снаружи стены хорошо сохранились. Уцелела и металлическая винтовая лестница, ведущая вниз колодца. 

По сведениям Сергея Саначина, старый водозабор перестраивался не менее двух раз, а также горел. Автора проекта современники могут только предполагать: это либо архитектор Порохового завода Иван Котелов (водозабор обеспечивал водой Пороховой завод и заречную часть Казани), либо Константин Олешкевич. С 2015 года комплекс зданий старого водозабора вместе с более новым «Крибом», построенным по проекту ленинградских архитекторов 1936 года, внесен в список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан.

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