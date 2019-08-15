Татарстанцы внедрят систему «Безопасный город» в Мурманской области

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» Национальный центр информатизации сделает систему оповещения населения Мурманской области в рамках проекта «Безопасный город». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в ОЭЗ.

«Система оповещения населения Мурманской области для сопряжения с системой „Безопасный город“ будет запущена в эксплуатацию в октябре 2019 года», — отметили в ОЭЗ.

Оборудование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) включает в себя шкаф с системой звукоусиления и модулем связи, к которому подключаются громкоговорители. Его стоимость оценили почти в 73 млн рублей.

Резидент «Иннополиса» планирует закупать оборудование для реализации проекта у научно-производственного объединения «Национальные информационные системы» из Санкт-Петербурга. Компания специализируется на разработке и реализации проектов по созданию автоматизированных комплексных систем безопасности, систем экстренного оповещения и мониторинга, систем управления и связи.

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