В рамках спартакиады «Марафон здоровья» в Нижнекамске прошли соревнования по плаванию

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). 90 пловцов разных возрастов приняли участие в спартакиаде «Марафон здоровья» на базе спорткомплекса «Дружба» в Нижнекамске, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«Соревнования в 25-метровом бассейне проводились по комплексному плаванию, вольному стилю, брассу», — говорится в сообщении.

На дорожки вышли нижнекамские юноши и девушки в возрасте 11 — 15 лет, а также рабочая молодежь и старшее поколение. Самыми почтенными по возрасту были пенсионеры-нефтехимики: 66-летний Владимир Тарасов и 71-летняя Лидия Пантелеева.

«16 спортивных объектов — практически весь спорт Нижнекамска базируется на площадках и объектах «Нижнекамскнефтехима», — отметил депутат Госсовета РТ, гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин.

По его словам, уже достигнуты определенные согласования с Министерством спорта РТ по развитию футбольной базы ДЮСШ «Нефтехимик». «Возможно, будет построен закрытый манеж, где дети будут заниматься зимой или в непогоду. Есть планы по строительству 50-метрового бассейна. А сейчас мы серьезно занимаемся реконструкцией футбольного поля на улице Юности», — добавил Бикмурзин.

Спартакиада «Марафон здоровья» проходит во многих городах Татарстана. Финал пройдет в Казани в конце года.

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