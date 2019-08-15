В Татарстане на месяц закроется для движения транспорта участок автодороги Пестрецы – Чита

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Татарстане с 19 августа по 19 сентября закроется для движения транспорта участок автодороги Пестрецы – Чита – Янцевары, сообщает Миндортранс РТ.
Из-за проведения планового ремонта на месяц закроется участок автомобильной дороги в Пестречинском районе республики от 5 до 12 км.
«Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги М7 “Волга” и М7 “Волга” – Кулаево – Пестрецы, М7 “Волга” – Отар Дубровка – Казыли», – отмечается в сообщении министерства.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.