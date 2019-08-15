Татар-информ

15 августа 2019, 22:50

Общество

В Татарстане на месяц закроется для движения транспорта участок автодороги Пестрецы – Чита

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Общество

В Татарстане на месяц закроется для движения транспорта участок автодороги Пестрецы – Чита

Участок автодороги планируется закрыть из-за ремонта.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Татарстане с 19 августа по 19 сентября закроется для движения транспорта участок автодороги Пестрецы – Чита – Янцевары, сообщает Миндортранс РТ.

Из-за проведения планового ремонта на месяц закроется участок автомобильной дороги в Пестречинском районе республики от 5 до 12 км.

«Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги М7 “Волга” и М7 “Волга” – Кулаево – Пестрецы, М7 “Волга” – Отар Дубровка – Казыли», – отмечается в сообщении министерства.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги. 

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