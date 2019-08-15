Татар-информ

15 августа 2019, 22:04

Спорт

УНИКС вышел из отпуска без греческого сборника

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Спорт

УНИКС вышел из отпуска без греческого сборника

По плану медосмотр пройдет 16 — 17 августа, после чего игроки приступят к тренировкам в «Баскет-холле».

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС вышел из отпуска, команда в ближашие дни пройдет углубленное медицинское обследование и приступит к подготовке к новому сезону. Но не все игроки смогут начать подготовку к сезону в рядах команды.

По плану медосмотр пройдет 16 — 17 августа, после чего игроки приступят к тренировкам в «Баскет-холле». Дома в августе УНИКС сыграет два спарринга с ижевской командой «Купол — Родники» и «Востоком 65» (Южно-Сахалинск).

Но готовиться к сезону УНИКС начнет не в полном составе. Официальный сайт федерации баскетбола Греции обнародовал состав своей сборной на чемпионат мира в Китае, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Поднебесной. Среди прочих греческих сборников есть и новичок УНИКСа — разыгрывающий Вангелис Манцарис. Соперниками по группе F мирового первенства у Греции будут сборные Новой Зеландии, Бразилии и Черногории.

Среди кандидатов в состав сборной России на чемпионат мира были центровой УНИКСа Артем Клименко, но в итоговый список он не попал. Сейчас Клименко уже прибыл в рапоряжение казанского клуба. Россияне в группе В будут соперничать со сборными Аргентины, Кореи и Нигерии.

После домашних спаррингов УНИКС будет работать в Турции и Греции. Турнир Gloria Cup пройдет с 4 по 9 сентября в Турции. Его участниками станут турецкие команды «Бахчешехир», «Бешикташ», «Тофаш», «Анкара Турк Телеком», а также «Монако» и УНИКС.

Далее запланированы сборы в Греции, во время которых состоится турнир «Промитеас» в Патрах. Окончательный состав его участников станет известен позднее. Турнир пройдет 14-15 сентября. А незадолго до него УНИКС сыграет против «Олимпиакоса», бывшей команды нашего защитника Вангелиса Манцариса.

Завершать предсезонную подготовку УНИКС будет в Москве на Кубке Гомельского, участником которого станет в четвертый раз. Соревнования пройдут 24-25 сентября с участием хозяйского ЦСКА, греческих «Промитеас Патрас», «Олимпиакоса» и УНИКСа.
В первом туре регулярного чемпионата лиги ВТБ 6 октября УНИКС примет дома казахстанскую «Астану», а в Кубке Европы 2 октября казанцы сыграют в Италии с «Брешией» в одноименном городе.

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