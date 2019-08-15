Оксана Романова

15 августа 2019, 21:08

Культура

Андрей Макаревич и Ильсур Метшин встали в ряды волонтеров «Том Сойер Фест Казань»

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Культура

Андрей Макаревич и Ильсур Метшин встали в ряды волонтеров «Том Сойер Фест Казань»

Фото: Владимир Васильев

Градоначальник и музыкант внесли свой вклад в воссоздание облика дома врача Беркутова в Старо-Татарской слободе.

(Казань,15 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня известный музыкант, а также экс-ведущий телепередачи «Смак» Андрей Макаревич пополнил ряды волонтеров фестиваля сохранения исторической городской среды «Том Сойер Фест Казань». К обвитому строительными лесами дому врача пожарной части профессора Беркутова исполнителя сопроводил давний поклонник его творчества — мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Небольшую вводную экскурсию для московского гостя провела помощник Президента РТ, инициатор волонтерского фестиваля в Казани Олеся Балтусова. Она рассказала, что за три предыдущих и нынешний сезон силами добровольцев в Казани окажутся обновленными фасады в общей сложности почти 15 домов. За месяц, что волонтеры работают на объекте культурного наследия муниципального значения, доме Беркутова в Старо-Татарской слободе, они успели очистить фасады от прежних слоёв краски, частично выкрасить стены заново, восстановив утраченные элементы резного декора, а также воссоздать искусный аттик, которого крыша дома лишилась в советский период.

Андрей Макаревич и Ильсур Метшин, как и каждый волонтер «Том Сойер Фест Казань», расписались в журнале за технику безопасности на объекте. Музыкант заметил, что по образованию он архитектор, касанием проверил качество ранее счищенной старой краски на фасаде и затем, взяв кисть, покрасил часть стены между окнами дома, выходящими на улицу Фатиха Карима. К слову, на одних строительных лесах с Андреем Макаревичем были и четверо волонтеров из Франции, которые вторую неделю помогают казанкому движению «Том Сойер Фест».

На память о своём участии в фестивале Ильсур Метшин и Андрей Макаревич сделали фотографии с так называемыми серебряными волонтерами у обновляемого памятника архитектуры.

Полностью завершить преображение дома Беркутова добровольцы планируют в 20-х числах августа.

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