Ирина Потехина о нацпроектах: Никогда еще система образования не получала такого финансирования

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Никогда еще система образования России не получала такого большого финансирования. Об этом заявила сегодня заместитель министра просвещения России Ирина Потехина на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

Один из национальных проектов, который реализуется в России, – «Образование», отметила замглавы Минпросвещения. «На нацпроект выделены беспрецедентные средства. Никогда еще система образования не получала ни такого финансирования, ни такого внимания к развитию. Наша задача – использовать эти деньги максимально рационально», – сказала она.

По словам Потехиной, реализация нацпроекта «Образование» должна помочь решить две основные задачи. В частности, войти России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования и воспитать социально ориентированного гражданина. «Чтобы добиться этих результатов, мы должны быстро реагировать на все изменения, которые происходят в экономике и социальной сфере, и уметь оценивать, насколько эффективно сработали», – уточнила она.

Всего из 11 мероприятий национального проекта, по которым распределяются субсидии, в этом году Татарстан участвует в семи, отметила замминистра. «На республику в текущем году приходится 875 млн рублей, из которых 600 млн рублей – на инфраструктуру, остальные средства – на другие мероприятия. И еще более 3 млрд рублей было выделено на строительство детсадов по проекту “Демография”», – заключила она.

В этом году в рамках национального проекта «Образование» Татарстан принимает участие в реализации таких федеральных проектов, как «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей».

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