(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель министра просвещения России Ирина Потехина предложила школам Татарстана поучаствовать в программе «Воспитание». Об этом замглавы Минпросвещения РФ заявила сегодня на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

«С сентября 2019 года начнется апробация примерной программы для начального, среднего и общего образования. Сейчас определяются пилотные школы для апробации. Если у вас есть желание, то любая школа может поучаствовать в этом процессе, а уже массовое внедрение программы “Воспитание” во всех школах начнется в 2020 – 2021 учебном году», – рассказала Потехина.

По ее словам, в России накоплен огромный опыт воспитания, но «мы понимаем, что сегодня учитель сталкивается с современными вызовами, которых не было до сих пор». «Когда мы проводим опросы среди педагогов на тему того, каких знаний им сегодня не хватает, на первое место с большим отрывом ставится потребность получить знания по психологии современного подростка», – отметила замминистра.

Она также добавила, что разработан методический комплект, который поможет педагогам и родителям справляться с новыми проблемами, появившимися в сфере воспитания. В ближайшее время эти рекомендации поступят в регионы страны.

В Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Воспитание как фактор повышения качества образования».

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