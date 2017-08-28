Минпросвещения РФ утвердит обновленные ФГОС до декабря 2019 года

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министерство просвещения России утвердит новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) до конца текущего года. Об этом сообщила сегодня заместитель министра просвещения России Ирина Потехина на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

«Новые ФГОС до декабря 2019 года планируем утвердить. И сразу после этого начнем работу по обновлению примерных основных образовательных программ. Этот процесс завершим во втором квартале 2020 года», – рассказала замглавы Минпросвещения.

По словам Ирины Потехиной, будет также проведена работа по обновлению содержания учебников. «Сегодня так быстро меняются технологии, что мы должны эти новые знания включать в современные учебники. Действующий федеральный перечень учебников сохранит актуальность до 2020 года включительно», – отметила она.

В Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Воспитание как фактор повышения качества образования». В нем приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

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