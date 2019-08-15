Трех игроков «Ак Барса» вызвали в сборную России

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на базе подготовки команд страны в Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор молодежной команды России перед Турниром четырех наций, который пройдет 23 – 25 августа в Перми. Пресс-служба Федерации хоккея РФ опубликовала список кандидатов на участие в турнире, куда вошли 28 игроков. Среди них три игрока казанского ХК «Ак Барса».

Примечательно, что игроки казанского клуба попали в число кандидатов в молодежную сборную после того, как недавно успешно дебютировали в рядах «Ак Барса».

Речь идет о вратаре Амире Мифтахове, защитнике Данииле Журавлеве и нападающем Дмитрие Воронкове. Журавлев вошел в символическую сборную недавнего турнира на Кубок Президента Республики Казахстан в Нур-Султане. Воронов также сыграл на турнире в столице Казахстана, а Мифтахов, хотя и не играл, но был в заявке «Ак Барса» среди запасных.

Сбор в УТЦ «Новогорск» продлится до 22 августа, когда окончательный состав сборной отправится в Пермь.

Этап Турнира четырех наций впервые пройдет в Перми, на льду УДС «Молот». Помимо сборной России в соревновании примут участие молодежные сборные Финляндии, Чехии и Швеции.

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