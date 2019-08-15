Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ äèðåêòîðîì çàâîäà ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â Óçáåêèñòàíå

(Êàçàíü, 15 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ äèðåêòîðîì çàâîäà ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Àíãðåí» (Óçáåêèñòàí), Ãóëîìæîíîì Èáðàãèìîâûì.
«Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè øèííîãî ïðîèçâîäñòâà», — îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Âñòðå÷à ïðîøëà â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà Òàòàðñòàíà, â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òàòàðñòàíà — ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà ÐÒ Àëüáåðò Êàðèìîâ è è. î. äèðåêòîðà êîìïàíèè «ÓÊ „Òàòíåôòü-Íåôòåõèì“» Ãþçåëü Õàáóòäèíîâà.