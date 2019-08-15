Òàòàð-èíôîðì

15 àâãóñòà 2019, 19:38

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ äèðåêòîðîì çàâîäà ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â Óçáåêèñòàíå

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ äèðåêòîðîì çàâîäà ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â Óçáåêèñòàíå

Ôîòî: tatarstan.ru

Ñòîðîíû îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî ðåñïóáëèê â ñôåðå øèííîãî ïðîèçâîäñòâà.

(Êàçàíü, 15 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ äèðåêòîðîì çàâîäà ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Àíãðåí» (Óçáåêèñòàí), Ãóëîìæîíîì Èáðàãèìîâûì. 

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð.ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð¥Ð¾ÐºÐ¸Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¢Ð°ÑˆÐºÐµÐ½Ñ‚ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð£Ð·Ð±ÐµÐºÐ¸ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð“ÑƒÐ»Ð¾Ð¼Ð¶Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð˜Ð±Ñ€Ð°Ð³Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

«Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè øèííîãî ïðîèçâîäñòâà», — îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð.ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð¥Ð¾ÐºÐ¸Ð¼Ð¾Ð¼ Ð¢Ð°ÑˆÐºÐµÐ½Ñ‚ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð£Ð·Ð±ÐµÐºÐ¸ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð“ÑƒÐ»Ð¾Ð¼Ð¶Ð¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ‡ÐµÐ¼ Ð˜Ð±Ñ€Ð°Ð³Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Âñòðå÷à ïðîøëà â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà Òàòàðñòàíà, â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òàòàðñòàíà — ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà ÐÒ Àëüáåðò Êàðèìîâ è è. î. äèðåêòîðà êîìïàíèè «ÓÊ „Òàòíåôòü-Íåôòåõèì“» Ãþçåëü Õàáóòäèíîâà.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâ è ãëàâà Wildberries ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ëîãîöåíòðà â Òàòàðñòàíå
Íîâîñòè äíÿ
20:18
Òðåõ èãðîêîâ «Àê Áàðñà» âûçâàëè â ñáîðíóþ Ðîññèè

Àìèð Ìèôòàõîâ, Äàíèèë Æóðàâëåâ è Äìèòðèé Âîðîíêîâ âîøëè â ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà ó÷àñòèå â Òóðíèðå ÷åòûðåõ íàöèé â Ïåðìè.

20:04
Â øêîëàõ Òàòàðñòàíà ïðåäìåòû «Ðîäíîé ÿçûê» è «Ðîäíàÿ ëèòåðàòóðà» ñòàíóò îáÿçàòåëüíûìè

Èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿò äîïîëíèòåëüíî èçó÷àòü ÿçûêè íàðîäîâ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è ðóññêèé.

19:48
Ìýðèÿ Êàçàíè ïëàíèðóåò ñíåñòè ïî÷òè 100 íåçàêîííî ðàçìåùåííûõ òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ

Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû íà Ñèáèðñêîì òðàêòå, óëèöàõ Àäîðàòñêîãî, Ãóäîâàíöåâà, Äóáðàâíàÿ è äðóãèõ.

19:45
Î÷åâèäåö ñíÿë íà âèäåî ïåðåâåðíóâøóþñÿ â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå ëåãêîâóøêó

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà ñåãîäíÿ äíåì â ðàéîíå ñåëà Ñîêóðû.

19:44
Ïðîåêò «Êóëüòóðíûé íîðìàòèâ øêîëüíèêà» ñòàðòóåò â Òàòàðñòàíå ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà

Ïðîåêò íàïðàâëåí íà äóõîâíîå ðàçâèòèå øêîëüíèêîâ, âîñïèòàíèå ÷óâñòâà óâàæåíèÿ ê êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ Ðîññèè.

19:38
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ äèðåêòîðîì çàâîäà ðåçèíîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé â Óçáåêèñòàíå

Ñòîðîíû îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî ðåñïóáëèê â ñôåðå øèííîãî ïðîèçâîäñòâà.

19:22
Ïåðâûé áåñïëàòíûé ñïîðòçàë äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ îòêðîåòñÿ â Êàçàíè ê êîíöó ãîäà

Çàíÿòèÿ ñ äåòüìè áóäóò âåñòè ñïåöèàëüíî îáó÷åííûå ïåäàãîãè.

19:04
Åäà è èãðóøêè äëÿ ÷åòâåðîíîãèõ áðîäÿã: «åäèíîðîññû» ïîñåòèëè ïðèþò «Êîò è ïåñ» â Çåëåíîäîëüñêå

Àêòèâèñòû ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåëè àêöèþ «Ëó÷øèé äðóã», ïðèóðî÷åííóþ êî Âñåìèðíîìó äíþ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.

18:40
Ìèííèõàíîâ è ãëàâà Wildberries ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ëîãîöåíòðà â Òàòàðñòàíå

Ñîçäàíèå êðóïíîãî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî öåíòðà â ÒÎÑÝÐ «Çåëåíîäîëüñê» ïîçâîëèò ñîçäàòü îêîëî 5 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

18:32
Òàòàðñòàí ñ 2020 ãîäà ïëàíèðóåò ïðîâîäèòü îáðàçîâàòåëüíûå ñìåíû ïî ìîäåëè «Ñèðèóñà»

Ïëîùàäêîé äëÿ ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ ñòàíåò Ðåñïóáëèêàíñêèé îëèìïèàäíûé öåíòð.

18:20
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîñåòèë ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ «Êàóñàð» â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

Ïðåçèäåíò ÐÒ îñìîòðåë ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè è âûñòàâêó ïðîäóêöèè ìåñòíûõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçîâàííóþ íà òåððèòîðèè êîìïëåêñà.

18:08
Ýêñïåðòû Îòêðûòîãî øòàáà íàáëþäàòåëåé îòâåòÿò íà âîïðîñû òàòàðñòàíöåâ î âûáîðàõ â Ãîññîâåò ÐÒ

Â Òàòàðñòàíå íà÷àëà ðàáîòó ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ê âûáîðàì â ïàðëàìåíò ðåñïóáëèêè, îðãàíèçîâàííàÿ ïî èíèöèàòèâå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÒ.

17:56
Òåàòð Êàðèåâà ïðèãîòîâèë ê íîâîìó ñåçîíó äâà ïðåìüåðíûõ ñïåêòàêëÿ

Ýñêèçû áóäóùèõ ñïåêòàêëåé áûëè âûðàáîòàíû âî âðåìÿ ðåæèññåðñêîé ëàáîðàòîðèè Tamga, êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü òåàòðîì âåñíîé.

17:46
Â Òàòàðñòàíå ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Âîëåéáîë â øêîëó!»

Íîâûé ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí ïî èíèöèàòèâå Ôåäåðàöèè âîëåéáîëà ðåñïóáëèêè.

17:32
Â Êóðáàí-áàéðàì áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Çàêÿò» ðàçäàë ñâûøå 5 òîíí æåðòâåííîãî ìÿñà

Ìÿñî êóðáàí ðàçäàëè ìàëîîáåñïå÷åííûì è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ñèðîòàì, èíâàëèäàì, îäèíîêèì ïîæèëûì ëþäÿì è ðàçëè÷íûì ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì.

17:20
×èñëî ðåñóðñíûõ öåíòðîâ â Òàòàðñòàíå ê 2021 ãîäó âûðàñòåò äî 41

Â ðåñïóáëèêå ðàáîòàåò 37 ðåñóðñíûõ öåíòðîâ, îòðåìîíòèðîâàííûõ è îñíàùåííûõ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.

17:02
Àâòîíîìèÿ òàòàð Ñûçðàíè ðàñêðûëà áèîãðàôèþ ëåò÷èêà-ãåðîÿ, ñïàñøåãî ïàññàæèðîâ ñàìîëåòà Airbus A-321

Êîìàíäèðîì âîçäóøíîãî ñóäíà Þñóïîâ ðàáîòàåò âñåãî ãîä, îäíàêî îí ñìîã ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â òðóäíîé ñèòóàöèè, âçÿë óïðàâëåíèå íà ñåáÿ è ïîñàäèë ñàìîëåò.

16:45
×àñòü íàáåðåæíîé îçåðà Êàáàí âðåìåííî çàêðîþò äëÿ ïîñåòèòåëåé

Âñå çàïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîéäóò íà íàáåðåæíîé â òî æå âðåìÿ è â òåõ æå ëîêàöèÿõ.

16:33
Àãðàðèè âîñüìè ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà ïðèñòóïèëè ê ñåâó îçèìûõ êóëüòóð

Â ðåñïóáëèêå â ýòîì ãîäó ïîä îçèìûå êóëüòóðû ïëàíèðóåòñÿ îòâåñòè íå ìåíåå 540 òûñ. ãà.

16:18
Èðèíà Ïîòåõèíà: Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ â Òàòàðñòàíå ïîêàçûâàþò, ÷òî ïåäàãîãè âêëàäûâàþò äóøó â ðàáîòó

Çàììèíèñòðà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ðåñïóáëèêàíñêîãî àâãóñòîâñêîãî ñîâåùàíèÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè â Êàçàíè.

16:13
Ýêñ-ãëàâó Ñïóðò-áàíêà Åâãåíèþ Äàóòîâó îáúÿâèëè áàíêðîòîì

Â îòíîøåíèè Åâãåíèè Äàóòîâîé îòêðûòî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî.

16:01
Ì×Ñ íàïîìèíàåò òàòàðñòàíöàì î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè â ãðàä, ãðîçó è òóìàí

Ñåãîäíÿ âå÷åðîì è çàâòðà â ðåñïóáëèêå îæèäàåòñÿ ðåçêîå óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé.

15:51
Ðîãîçèí îïóáëèêîâàë ôîòî ñòðîèòåëüñòâà âòîðîé î÷åðåäè «Âîñòî÷íîãî» ñ òåõíèêîé ÏÑÎ «Êàçàíü»

Êîìïàíèÿ èç Òàòàðñòàíà îïðåäåëåíà ãåíïîäðÿä÷èêîì ñòðîèòåëüñòâà êîñìîäðîìà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â äåêàáðå 2017 ãîäà.

15:46
Òàòàðñòàíñêèì «Ïÿòåðî÷êàì» âåðíóëè ëèöåíçèþ íà ïðîäàæó êðåïêîãî àëêîãîëÿ

Ëèöåíçèÿ áûëà ïðèîñòàíîâëåíà èç-çà ïðîäàæè íåñîâåðøåííîëåòíåìó ïîêóïàòåëþ àëêîãîëÿ â îäíîì èç êàçàíñêèõ ìàãàçèíîâ.

15:40
Â Êàçàíñêîì Êðåìëå ê WorldSkills óñòàíîâÿò áàííåðíóþ âûñòàâêó è ïðåäñòàâÿò øîó èíñòàëëÿöèé

Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà ê ÷åìïèîíàòó ðàáî÷èõ ïðîôåññèé ïðîéäåò â Êðåìëå ñ 19 ïî 27 àâãóñòà.

Ñîáûòèÿ