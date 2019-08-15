Татар-информ

15 августа 2019, 19:44

Наука и образование

Проект «Культурный норматив школьника» стартует в Татарстане с нового учебного года

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Наука и образование

Проект «Культурный норматив школьника» стартует в Татарстане с нового учебного года

Фото: архив, tatarstan.ru

Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание чувства уважения к культурному наследию России.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с нового учебного года начнется реализация проекта «Культурный норматив школьника». Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

Татарстан вошел в число девяти пилотных регионов страны, в которых проведут эксперимент, отметил министр образования и науки. Он уточнил, что проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России.

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В интервью ИА «Татар-информ» Рафис Бурганов подчеркнул, что подобный проект должен реализовываться во всех школах. «Мы сначала определяем пилотные, но вообще это должно быть везде. Чтобы что-то понимать в культуре, музыке, живописи, кто-то это должен правильно подать. Например, любая картина – это своеобразный архив, правильно и доступно преподнесенный. Все знания важны, это конкурентное преимущество», – сказал он.

В рамках проекта Министерство культуры РТ и Центр культурных стратегий и проектного управления формируют перечень рекомендуемых мероприятий для школьников. В соответствии с новой программой, школьники смогут дополнительно знакомиться с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками. 

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