В школах Татарстана предметы «Родной язык» и «Родная литература» станут обязательными

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). С нового учебного года в школах Татарстана изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» станет обязательным. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

«Учебная программа достаточно стабильна. Не могу сказать, что по сравнению с прошлым годом у нас предметы поменяются, но есть изменения в учебных планах. Это касается предметов “Родной язык” и “Родная литература”. Они станут обязательными – по одному часу как минимум. А дальше уже сама школа решает. Здесь не нужно путать с татарским языком и литературой. Родной язык – это, например, и русский, и марийский. Мы на шести языках преподаем, а изучаем семь языков. Если в параллели есть восемь человек, желающих изучать какой-то язык, то мы даем педагога», – рассказал собеседник информагентства.

По словам Рафиса Бурганова, в целом по России такой структурированной системы образования на родных языках как в Татарстане, Башкортостане и ряде других республик сегодня практически нет. «Многие языки утеряны. Педагогов практически не осталось по некоторым языкам, их нужно обучать», – заметил он.

Тему обучения на родных языках и их изучения министр образования и науки затронул и на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки, которое прошло в «Казань Экспо».

Он подчеркнул, что по вопросам обучения на родных языках и изучения родных языков продолжается тесная работа с Министерством просвещения. Работники системы образования республики являются членами федеральных рабочих групп по базовым вопросам образования, добавил докладчик. «Мы принимаем активное участие в обсуждении проектов федеральных стандартов и концепции преподавания родных языков», – уточнил Рафис Бурганов.

«Хочу акцентировать внимание на необходимости исполнения государственных гарантий реализации прав на обучение на родном языке, на изучение родных языков, в том числе русского языка, как родного во всех общеобразовательных организациях», – сказал работникам образования глава Минобрнауки.

В Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Воспитание как фактор повышения качества образования». Цель педсовета — привлечение внимания к процессам, происходящим сегодня в образовании.

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