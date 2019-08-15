Минниханов и глава Wildberries подписали соглашение о строительстве логоцентра в Татарстане

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с гендиректором интернет-магазина Wildberries Татьяной Бакальчук. В ходе рабочей встречи сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы республики.

Документ предусматривает строительство на территории ТОСЭР «Зеленодольск» распределительного центра компании площадью 100 тыс. кв. метров. Его открытие позволит создать в РТ около 5 тысяч рабочих мест. Логистический комплекс планируется ввести в эксплуатацию во второй половине будущего года. Wildberries инвестирует в строительство центра около 5 млрд рублей.

Кроме того, руководство компании Wildberries планирует открыть в республике B2B Центр экспертизы электронной коммерции, совмещающий в себе логистические и образовательные функции для поставщиков. Здесь будут проводиться семинары, в которых примут участие сотрудники компании и эксперты в сфере ритейла и интернет-торговли, также организуют бесперебойную прямую приемку товаров от локальных партнеров — это позволит существенно снизить затраты на собственную логистику.

Отмечается, что компания также продолжит развивать в регионе собственную сеть пунктов выдачи заказов.

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