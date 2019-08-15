Рустам Минниханов посетил мясоперерабатывающий комплекс «Каусар» в Лаишевском районе

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в село Никольское посетил мясоперерабатывающий комплекс «Каусар» и ознакомился с его деятельностью, сообщает пресс-служба главы республики.

Открытие площадки по переработке мяса состоялось в рамках реализации инвестпроекта агрологистического комплекса сельскохозяйственного потребительского кооператива «Каусар». Ассортимент производимых товаров включает в себя сосиски, колбасы, паштеты, копченую и вяленую продукцию из мяса утки и др. Производство работает по стандартам «Халяль» и обеспечивает работой свыше 40 человек.

В ходе осмотра производственных линий Президенту РТ рассказали, что проект агрологистического комплекса предусматривает создание убойного цеха, площадки по переработке мяса, логистического центра, складов для хранения продукции. Планируемый объем выпускаемой продукции — 300 тонн колбасных изделий в месяц, хранения – 1 тыс. тонн замороженной и охлажденной продукции.

Также Рустам Минниханов осмотрел выставку продукции сельхозпредприятий Лаишевского района, которая организована на территории комплекса.

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