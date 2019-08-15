Татар-информ

15 августа 2019, 20:32

Культура

Рок, уличный театр и городские мифы: в Набережных Челнах пройдет фестиваль «Сказки на Каме»

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Культура

Рок, уличный театр и городские мифы: в Набережных Челнах пройдет фестиваль «Сказки на Каме»

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Августовскому форуму предшествовала работа четырех лабораторий, которые разрабатывали проработкой программы мероприятия.

(Набережные Челны, 15 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Автограде, на площади Азатлык, пройдет второй фестиваль «Сказки на Каме», в этом году программа будет еще более насыщенной по сравнению с дебютом, пообещали журналистам организаторы фестиваля Виктория Штанке и Александр Урлуков.

«Мы второй раз приглашаем челнинцев на наш фестиваль „Сказки на Каме“, который состоится 18 августа и будет проходить с утра до самого вечера. Мы не могли закрыть проект после дебюта, который прошел в 2018 году на набережной Тукая, поскольку услышали от горожан немало восторженных откликов, которые неизменно заканчивались вопросом: „Когда пригласите на второй фестиваль?“. Людям пришелся по душе наш посыл — говорить о родном городе на языке искусства и краеведения. Мы не могли их разочаровать», — сказала Штанке.

Нынешнему фестивалю предшествовала работа четырех арт-резиденций — графического репортажа, уличного театра, челнинского дизайна и документальной анимации. На протяжении двух недель 20 человек в каждой из лабораторий занимались с приглашенными экспертами и разрабатывали фестивальный продукт. Все эти мероприятия проводились на средства гранта Президента РФ Владимира Путина.

В рамках фестиваля пройдет встреча челнинцев с авторами проектов обновленной площади Азатлык и набережной Тукая, архитекторами Равилем Сафиуллиным и Ильдаром Мирхазияновым. Организаторы надеются, что проектировщики заинтересуют горожан и вовлекут их в обсуждение градостроительного будущего Челнов. Итоги своей работы резиденции покажут через два дня.

Челнинцам покажут мультфильм об Автограде, который был создан под руководством московского мультипликатора Екатерины Солонской.

Свой неформальный взгляд на Набережные Челны продемонстрируют уличные театры. В частности, театр «Проснись» покажет литературно-музыкальную композицию «Прикинуться деревом». Свою постановку презентует и так называемая «Театральная группировка» из Ижевска. Концепцию своей работы ижевчане пока держат в тайне, сообщили организаторы фестиваля.

Челнинская рок-школа даст концерт под геокуполом, который будет построен на площади Азатлык специально для фестиваля. Как рассказал Александр Урлуков, возведенный в прошлом году геокупол после мероприятия стал хитом Instagram. Поэтому было принято решение включить этот фестивальный элемент и при оформлении нынешних «Сказок на Каме». Обновленная конструкция создавалась в рамках работы лаборатории инженерных решений, она будет установлена возле фонтана.

Фестиваль «Сказки на Каме» украсит выступление казанской музыкальной группы Yummy music Радифа Кашапова. Коллектив сыграет песни из готовящегося к выходу альбома «Галиябану». Также для челнинцев споет вокалистка группы Abadeli Аделя Ахметова. 

Организаторы уверяют, что фестиваль даст возможность челнинцам отбросить стереотипы и посмотреть на родной город другими глазами.

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