Татар-информ

15 августа 2019, 19:22

ОбществоЗдоровье и среда

Первый бесплатный спортзал для детей-инвалидов откроется в Казани к концу года

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ОбществоЗдоровье и среда

Первый бесплатный спортзал для детей-инвалидов откроется в Казани к концу года

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Занятия с детьми будут вести специально обученные педагоги.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Первый бесплатный спортзал для детей-инвалидов откроется к концу года в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор Благотворительного фонда «Альпари» Наталья Гилазева.

«В настоящее время в Казани нет бесплатного специализированного спортивного зала с тренажерами для детей-инвалидов. Работает один спортзал, где тренер занимается с ребятами с ОВЗ каратэ. Занятия проходят в форме кружка. Этот клуб „Фрис“ находится в Ново-Савиновском районе города. Наш клуб откроется по адресу: Окольная, 94. Клуб „Подросток“ выделит для нас специальное помещение», — сообщила она.

Спортзал организаторам благотворительной акции клуб «Подросток» предоставляет в долгосрочную аренду бесплатно. В настоящее время в помещении ведутся ремонтные работы, которые завершатся в декабре. Новый спортзал будет полностью приспособлен под своих посетителей: здесь оборудуют специальный вход, туалет, раздевалку. Однако пока не решился вопрос со спортивным оборудованием. 

«Мы частично закупили оборудование, но купили еще не все. Благотворительный фонд собирает 551 тыс. рублей, чтобы приобрести для спортзала беговую дорожку, горизонтальный велотренажер, иппотренажер, многофункциональный тренажер-эллипс, силовую станцию и массажное кресло», — сообщила Гилазева.

Собеседница отметила, что проводить занятия с детьми-инвалидами будут специально обученные педагоги. Также в спортзал будет открыт доступ для родителей детей. Заниматься на специальных тренажерах ребята смогут бесплатно при наличии «розовой справки», подтверждающей инвалидность.

«Дети-аутисты, с ДЦП и синдромом Дауна не могут посещать обычные спортзалы. Таким ребятам необходима помощь родственников в раздевалке. Мам с сыновьями не пускают в мужскую раздевалку обычного спортзала. Ребенок самостоятельно не может переодеться и воспользоваться шкафчиком. К тому же детям-инвалидам неудобно заниматься в обычных спортзалах с другими детьми. Однако им необходимы постоянные занятия спортом и социальная реабилитация», — рассказала собеседница.

Идея создания спортзала для детей с ОВЗ возникла в связи с частыми обращениями их родителей. Дело в том, что спортивное оборудование в обычных квартирах занимает много места, оно дорогостоящее, и не все семьи могут себе его позволить. 

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Татарстану, к началу 2019 года в республике насчитывалось около 14,8 тысяч детей-инвалидов. За год их количество выросло на 13%.
 

 

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