Татар-информ

15 августа 2019, 18:08

Общество

Эксперты Открытого штаба наблюдателей ответят на вопросы татарстанцев о выборах в Госсовет РТ

Общество

Эксперты Открытого штаба наблюдателей ответят на вопросы татарстанцев о выборах в Госсовет РТ

Фото: Рамиль Гали

В Татарстане начала работу горячая линия к выборам в парламент республики, организованная по инициативе Общественной палаты РТ.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Горячую линию для вопросов и сообщений по поводу выборов в Государственный совет РТ VI созыва запустили на базе Открытого штаба наблюдателей. Члены Общественной палаты Татарстана и приглашенные юристы не только дадут татарстанцам необходимые разъяснения, но и будут вести реестр заявлений о нарушениях, рассказал председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин. 

«Сегодня мы анонсируем горячую линию, по которой будем принимать вопросы от избирателей. Наша задача — систематизировать заявления о недостатках, которые будут поступать, а потом принимать те или иные решения», — сказал Фомин. 

С замечанием или вопросом о сентябрьских выборах, предвыборной агитации, процедуре голосования и многом другом татарстанцы могут обратиться по телефону: +7(843) 567-81-69. Звонок не анонимный, звонящего попросят сообщить ФИО, город и номер телефона, чтобы в случае необходимости подготовить развернутый ответ и перезвонить. 

Обращения избирателей принимают эксперты Общественной палаты РТ. Сегодня на вопросы татарстанцев ответил заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Мунир Гафиятуллин. 

«У всех много вопросов об избирательных делах, особенно у пожилых людей, ведь ежегодно появляются новшества. Был вопрос по КОИБам, электронным урнам — это новая система. Мне задали вопрос о различиях выборов по одномандатным округам и по партийным спискам», — поделился подробностями Гафиятуллин. 

Также на горячей линии дежурят юристы, рассказал глава исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо: «Был интересный вопрос, связанный с подкупом. Один из избирателей спросил, является ли подкупом то, что представители одного из кандидатов раздают календарики. На наш взгляд, не является, так как календарь не является объектом материальных благ. Но другие вещи — подарки, сувениры — можно считать подкупом». 

Напомним, выборы депутатов в Государственный Совет Республики Татарстан VI созыва пройдут 8 сентября на 2,8 тыс. участков. Подробнее о том, как будут следить за избирательным процессом, читайте на портале «События». 

 

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