Татар-информ

15 августа 2019, 18:32

Наука и образование

Татарстан с 2020 года планирует проводить образовательные смены по модели «Сириуса»

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Наука и образование

Татарстан с 2020 года планирует проводить образовательные смены по модели «Сириуса»

Фото: tatarstan.ru

Площадкой для реализации образовательных проектов станет Республиканский олимпиадный центр.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан с 2020 года планирует проводить круглогодичные образовательные смены по модели «Сириуса». Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

По словам министра образования и науки РТ, в этом учебном году произошли серьезные изменения в деятельности Республиканского олимпиадного центра, ставшего площадкой для реализации образовательных проектов, центром разработки, апробации и широкого внедрения образовательных программ. «Возлагаем серьезные надежды на существенное обновление материальной базы олимпиадного центра, что позволит с 2020 года проводить круглогодичные образовательные смены по модели “Сириуса”», – сказал он.

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Фонд «Талант и успех» подписал соглашения о сотрудничестве с 45 регионами России, став базой для создания сети региональных центров по выявлению и развитию талантливой молодежи. Предполагается, что до 2021 года центры по модели «Сириуса» будут созданы во всех российских регионах.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цель работы «Сириуса» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также молодых людей, добившихся успеха в техническом творчестве. 

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