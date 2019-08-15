Татар-информ

15 августа 2019, 19:48

Общество

Мэрия Казани планирует снести почти 100 незаконно размещенных торговых павильонов

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Общество

Мэрия Казани планирует снести почти 100 незаконно размещенных торговых павильонов

Объекты расположены на Сибирском тракте, улицах Адоратского, Гудованцева, Дубравная и других.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Мэрия Казани до середины ноября планирует демонтировать почти 100 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Информация об этом размещена в новом сборнике документов. 

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — говорится в документе.

В перечень входят торговые объекты, киоски по реализации кваса, павильоны по продаже воды, морские контейнеры и нестационарные объекты, расположенные на Сибирском тракте, Фермском шоссе, улицах Липатова, Адоратского, Гудованцева, Дубравная и других.

Согласно документу, собственники объектов должны до конца августа добровольно демонтировать помещения. В противном случае принудительный демонтаж всех павильонов произойдет до середины ноября.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на председателя Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслана Фазылянова.

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