УФАС вынесло решение по делу рекламы Корстона «Голая официантка» и признало ее ненадлежащей

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Казани УФАС РТ накажет Корстон за баннер «Голая правда, что наша официантка готова на многое ради вашей улыбки» и комиссия антимонопольной службы рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Информация об этом размещена на сайте ФАС.

«Признать ненадлежащей рекламу ООО „Корстон-Казань“ с текстом: «Голая правда, что наша официантка готова на многое ради вашей улыбки», нарушающей требования Федерального закона „О рекламе“. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Татарстанского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении», — указано в решении.

В обращении к ФАС указали, что считают рекламу унижающей честь и достоинство женщины.

Экспертный совет антимонопольной службы постановил, что реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин-официанток. Также она основана на эксплуатации сексуальности женского тела, потому что речь идет не об официанте, а именно об официантке женского пола.

«Размещение рекламы в публичном месте на внешнем фасаде здания, когда с проезжей части потребители обращают внимание только на крупный шрифт исключает возможность оценить рекламу с точки зрения наличия в ней словосочетания „голая правда“, а не „голая официантка“», — отмечается в документах.



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