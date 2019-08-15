Экологи Набережных Челнов подключили полицию к расследованию дела о «футбольном поле» с мусором

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Сразу два незаконных полгона с отходами обнаружили экологи в Набережных Челнах. В общей сложности их размер превышает футбольное поле, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Незаконные свалки мусора обнаружены на улице Мензелинский тракт и Производственный проезд в Набережных Челнах. Деятельность здесь ведется без соответствующей лицензии. Площади свалок — 2500 кв. метров и 4725 кв. метров соответственно. Транспортные средства, осуществлявшие перевозку отходов на незаконные полигоны, ждет административное наказание по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления“», — сказано в сообщении.

Данное нарушение чревато штрафом для должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Материалы дела направлены в МВД по РТ для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в отношении собственников земельных участков, на которых располагаются незаконные свалки.



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