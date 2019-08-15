(Набережные Челны, 15 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Театр Кариева приготовил к новому сезону два премьерных спектакля, об этом журналистам сообщила директор Казанского Татарского ТЮЗа Гузель Сагитова.

Эскизы будущих спектаклей были выработаны весной, во время режиссерской лаборатории Tamga.

Первая премьера состоится 5 октября. Зрители увидят постановку Екатерины Корабельниковой «Умник» про особенных детей. Вторая работа увидит свет 26 октября. Это будет спектакль Александры Ловянниковой «Лучший друг собаки».

«Каждый из нас в детстве мечтал иметь собаку. Эти „типичные“ воспоминания легли в основу спектакля. Ведь все это довольно знакомо: „выклянчивание“ щенка, ссоры родителей из-за животного, напоминание об обязанностях по отношению к псу и многое другое. Поэтому мы надеемся, зрители будут живо реагировать на происходящее на сцене», — отметила Гузель Сагитова.

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