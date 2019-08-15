Часть набережной озера Кабан временно закроют для посетителей

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). С 14 августа некоторые части набережной озера Кабан в Казани будут временно недоступны для посетителей в связи с тем, что настил набережной покрывают защитной декоративной пропиткой. Об этом сообщает администрация набережной в Instagram.

Отмечается, что масла, которыми пропитывают настил, предотвращают деформацию, защищают поверхность дерева от влаги и грязи и не вредят здоровью посетителей и обитателей озера.

«Доступ к уже обработанным участкам открывают не сразу после работ, потому что материалу требуется 12 часов, чтобы полностью высохнуть после нанесения специального состава», — говорится в сообщении.

Все запланированные мероприятия пройдут на набережной в то же время и в тех же локациях, уточнили в администрации набережной.

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