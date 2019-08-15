Театр имени Габдуллы Кариева после 17-летнего перерыва приедет с гастролями в Набережные Челны

(Набережные Челны, 15 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Казанский татарский ТЮЗ после 17-летнего перерыва приедет с гастролями в Набережные Челны. Об этом журналистам сообщили директор театра Гузель Сагитова и ведущий артист театра Ильнар Низамиев.

Ильнар Низамиев признался, что столь длительный перерыв в гастролях трудно чем-то объяснить. Ведь большинство ведущих артистов ТЮЗа работали в Челнах и с теплотой до сих пор вспоминают эти времена. Для многих Автоград стал стартовой площадкой в их карьере. Свой творческий путь здесь начинали и сам Низамиев, и его супруга — Лилия Низамиева, Ильфат Камалиев и другие. По заверению Сагитовой, театр в последнее время переживал довольное сложные времена, связанные с творческой перезагрузкой и переездом в новое здание. Но теперь, когда в жизни коллектива наступила определенное спокойствие и размеренность, артисты готовы покорять новые пространства и сердца зрителей.

Гастроли пройдут с 18 по 20 сентября. Основная часть спектаклей будет показана на базе челнинского татарского драмтеатра.

«При выборе гастрольного репертуара у нас возникло некое затруднение, связанное с форматом сцены челнинского театра. Она довольно камерная. Поэтому мы остановили свой выбор на спектаклях, которые будут органично смотреться на малой сцене, — рассказала о спектаклях Сагитова. — Думается, челнинцы по достоинству оценят „Неотосланные письма“, созданные по одноименной повести Аделя Кутуя. Придется им по душе и постановка Рената Аюпова „Лейла и Меджнун“, по сути, это история татарских Ромео и Джульетты. А комедия „Супержених“ по пьесе Туфана Миннуллина, наверняка, вызовет у зрителей взрыв эмоций. Мы не сомневаемся в этом, потому что у нас на этом спектакле постоянно аншлаги».

Еще один спектакль тюзовцы покажут в Тукаевском районе — это будет пьеса Аяза Исхаки «Кажул читек» («Сапог»).

Сагитова отметила, что первые после длительного перерыва гастроли в Челнах должны стать толчком для нового витка взаимоотношений между театром и местными зрителями. «Мы хотим сделать гастроли в Автоград регулярными, планируем посещать ваш город как минимум каждые два года», — заявила директор ТЮЗа.

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