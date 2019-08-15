Ирина Потехина: Результаты ЕГЭ в Татарстане показывают, что педагоги вкладывают душу в работу

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Результаты ЕГЭ в Татарстане показывают, что педагоги республики вкладывают душу в свою работу. Об этом заявила сегодня заместитель министра просвещения России Ирина Потехина на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

«Те замечательные результаты ЕГЭ, по которым вы оставляете позади две столицы, говорят о том, что здесь педагоги вкладывают душу в свою работу. И мы это видим по результатам, — сказала замглавы Минпросвещения. — Мне всегда очень приятно приезжать в Казань, в республику, которая по многим параметрам задает стандарты, не только в образовании».

Ирина Потехина рассказала о своем общении со 100-балльниками ЕГЭ из Татарстана. «Я их спросила: „Было очень трудно?“ Они ответили, что нетрудно. Но еще ребята сказали удивительные вещи. От девочки я услышала: „Когда любишь то, что делаешь, нетрудно, потому что очень интересно“. А мальчик сказал: „Я же был не один, со мной рядом были педагоги“».

По мнению замминистра, «дети выявили идеальную формулу школы, где должно быть очень интересно, и рядом должен быть сильный учитель». «Вот собственно это и есть то, что вы делаете», — заключила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2019 году результаты ЕГЭ выпускников Татарстана в целом стабильно выше среднероссийских показателей. В течение последних лет наблюдается заметный рост числа 100-балльников ЕГЭ. В этом году их 181.

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