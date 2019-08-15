Татарстанским «Пятерочкам» вернули лицензию на продажу крепкого алкоголя

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Сегодня в татарстанских супермаркетах «Пятерочка» снова начали продавать крепкий алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба X5 Retail Group.

«Мы начали продажу спиртных напитков в наших универсамах с 15 августа после получения распоряжения Госалкогольинспекции РТ о возобновлении действия алкогольной лицензии», — заявили в пресс-службе.

Госалкогольинспекция РТ приостановила лицензию на розничную продажу крепкого алкоголя компании «Агроторг» 9 августа из-за того, что в одном из казанских магазинов «Пятерочка» несовершеннолетнему покупателю продали алкогольный напиток.

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