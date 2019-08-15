(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Полиция Казани разыскивает двоих парней, которые жестоко избили посетителя брокерского агентства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Ранним утром 26 июля в учреждении на улице Зорге двое молодых людей нанесли 51-летнему мужчине тяжкие телесные повреждения. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени, а также множество других травм лица и головы», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемые, двое жителей Казани в возрасте 20 и 21 года, в данный момент находятся в розыске.

Полиция Казани просит всех, кто обладает какой-либо информацией по делу и может оказать содействие в установлении местонахождения предполагаемых злоумышленников, обращаться по телефонам «02», «052» (анонимно), а также телефонам (843) 221-48-49, 221-48-42.

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