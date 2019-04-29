В Казанском Кремле к WorldSkills установят баннерную выставку и представят шоу инсталляций

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казанском Кремле с 19 по 27 августа пройдет культурная программа, посвященная чемпионату рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. На территории Кремля установят баннерную выставку с рабочими профессиями и представят шоу инсталляций. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Казанский Кремль» Светлана Коновалова.

19 августа в Кремле будут монтировать баннерную выставку под названием «Слава в руках труда». «Мы нашли весомый аргумент, что можем так назвать свою выставку, потому что эта фраза была активно использована Леонардо Да Винчи. На 35 наших баннерах будут рассказаны истории и судьбы героев труда, которые внесли вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства», — сказала заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Казанский Кремль» Светлана Коновалова.

С 21 по 23 августа на Спасской башне представят световое шоу инсталляций с проекцией классических произведений мирового, российского и национального искусства. Будут представлены произведения татарстанских композиторов в современной аранжировке, в том числе «Легенда о Сююмбике», а проиллюстрируют шоу сокровищницами республиканских музеев.

22 августа пройдет завершающий концерт «Jazz в Кремле», а с 23 по 25 августа на Пушечном дворе пройдет фестиваль The Kremlin Confederation of ART.

«В первый день фестиваля представят хореографию, во второй — классическую музыку, а в третий день выступят молодежные коллективы», — добавила Светлана Коновалова.

27 августа пройдет фестиваль национальных костюмов, где представят свое творчество фольклорные и хореографические коллективы. Помимо концертной программы на Пушечном дворе развернутся мастер-классы, выставки, показ мод и фотозона.

«С 18 августа Казанский Кремль переходит на новый режим. Мы будем принимать посетителей во всех музеях до 21.00», — отметила заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Казанский Кремль».

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