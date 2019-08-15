В Татарстане создадут Ассоциацию классных руководителей

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом учебном году создадут Ассоциацию классных руководителей республики. Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

«На прошедшей стратегической сессии „Правительство Развития: социальная сфера“ принято решение о создании в новом учебном году Ассоциации классных руководителей Татарстана. Это профессиональное сообщество педагогов, деятельность которого будет направлена на реализацию государственной политики в сфере воспитания и социализации обучающихся. И мы будем всячески помогать этой ассоциации», — сказал министр образования и науки РТ.

По его словам, новый проект также направлен на совершенствование психолого-педагогических знаний учителя-предметника. «Задача — подготовка его к классному руководству. Я бы рекомендовал директорам школ своим примером вовлечь лучшие педагогические кадры в классное руководство. Причем не на год и не на два, а курировать учеников в пятом классе и выпускать в 11-м», — подчеркнул Рафис Бурганов.

Особое внимание уделяется развитию системы индивидуальной работы с семьями «группы риска», и здесь главная роль отводится классному руководителю и педагогу-психологу, продолжил глава Минобрнауки РТ.

«От их профессионализма и заинтересованности зависит качество воспитательного процесса. В то же время наблюдаются тенденции, связанные со снижением привлекательности классного руководителя среди учителей, в том числе в связи с профессиональной неготовностью занимать эти позиции. Для нас классный руководитель всегда есть и будет ключевой фигурой в учебном процессе воспитания наших обучающихся», — отметил министр.

«Мы сегодня отдельно обратили внимание на роль классного руководителя. Директора, завучи своим примером должны показывать, как должен работать классный руководитель. Эту тему мы не просто озвучили, но и поставили во главу угла. От этого будет результат и качество образования», — добавил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Воспитание как фактор повышения качества образования». Цель педсовета — привлечение внимания к процессам, происходящим сегодня в образовании.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.