Татар-информ

15 августа 2019, 14:30

ОбществоНаука и образование

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин помог собрать в школу порядка 500 детей

ОбществоНаука и образование

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин помог собрать в школу порядка 500 детей

Вручение портфелей с наборами канцтоваров и спортивных костюмов еще нескольким десяткам семей состоялось 14 августа в Алькеевском районе.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Порядка 500 малообеспеченных и многодетных семей из подшефных районов в этом году получили помощь депутата Госдумы ФС РФ Айрата Хайруллина. Вручение портфелей с наборами канцтоваров и спортивных костюмов еще нескольким десяткам семей состоялось вчера в Алькеевском районе. Как и в прежние годы, Благотворительный «Фонд Хайруллина» стал одним из самых активных участников республиканской акции «Помоги собраться в школу». 

Старт акции Благотворительный «Фонд Хайруллина» дал здесь же, в Алькеевском районе, 12 июня: в День России ранцы от имени депутата Госдумы раздали 103 мальчикам и девочкам. С тех пор два месяца подряд в разные дни будущим первоклассникам Заинского, Спасского, Алексеевского, Камско-Устьинского, Новошешминского, Зеленодольского районов и даже Ульяновской и Тамбовской областей — там, где живут и трудятся сотрудники агрохолдинга «Красный Восток», — вручались спортивные костюмы и портфели со всем необходимым.

Как считает депутат Госдумы Айрат Хайруллин, трудности, которые по той или иной причине возникают в семьях, не должны омрачать детям праздник первого школьного дня.

«Кроме районов, входящих в Нижнекамский избирательный округ, от которого я избирался депутатом, в число подшефных районов, кому помогает благотворительный фонд, входят и районы, где находятся сельскохозяйственные предприятия Агрохолдинга „Красный Восток“. Я чувствую и за них ответственность тоже, ведь это предприятие когда-то было создано мной. Семьям, где много детей или сложились такие условия, что детей воспитывает один родитель или кто-то из них потерял работу, материально тяжело осилить сборы в школу... социальные трудности не должны омрачать детям праздник первого школьного дня. Мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы первый день в школе вызывал у ребят только радостное волнение. Когда я был первоклассником, мне тоже вручили портфель от шефов, и это незабываемые воспоминания, поверьте!» — поделился Айрат Хайруллин.

На празднике по вручению портфелей в Алькеевском районе побывала семья Кузнецовых из села Салманы. В семье подрастают шестеро ребятишек — три мальчика и три девочки, двое из них 1 сентября в первый раз пойдут в школу. Старшая дочь уже собирается в техникум, два ребенка помладше посещают детский сад, а мама находится в декретном отпуске с годовалым малышом.

«Сегодня очень нелегко подготовить к школе даже одного ребенка. Знаете, как все дорого, сколько нужно денег! В последние годы нам очень помогает акция „Помоги собраться в школу!“. Нашим детям дарят школьные ранцы, спортивные костюмы. Это очень хорошее дело, мы очень благодарны нашему депутату», — рассказала многодетная мать. 

Сам же Айрат Хайруллин считает, что теперь остается только следить за успехами детей. «Будет хорошо, если после окончания школы ребята освоят интересные профессии и останутся жить в родных селах. Если молодые специалисты возвращаются жить обратно, это хороший показатель. Значит, наша работа дает положительные результаты», — отмечает депутат Госдумы, координатор проекта «Российское село», направленного на развитие сельских территорий. 

Благотворительный «Фонд Хайруллина» ежегодно помогает собраться в школу сотням семей. С 2010 года благодаря выделяемым депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным личным средствам более трех тысяч детей были обеспечены необходимыми школьными принадлежностями.

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