Минниханов в канун WorldSkills-2019 вручил полицейским новые автомобили «Нива» и «Лада X-Ray»

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин сегодня вручили ключи от 80 служебных автомобилей сотрудникам ГИБДД и участковым уполномоченным полиции. Машины куплены за счет республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Обращаясь к сотрудникам полиции, Рустам Минниханов подчеркнул, что стабильность и дальнейшее развитие экономики региона во многом обеспечиваются благодаря профессионализму работников МВД по РТ. «Вопросы безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью – это наша совместная работа, и республика всегда оказывала и будет оказывать вам всю необходимую поддержку. Уверен, что все те мероприятия, которые принимает республика, в том числе и международного уровня, проводятся на самом высоком уровне», – отметил Рустам Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в ближайшие дни Татарстан посетят гости и участники 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Рустам Минниханов поблагодарил всех сотрудников органов внутренних дел за вклад в развитие республики и пожелал хорошей работы.

Министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин выразил слова благодарности руководству республики за содействие и постоянную поддержку в решении вопросов различных аспектов оперативно-служебной деятельности.

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