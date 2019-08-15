Гимназия, два детсада и ряд домов Советского района Казани останутся без воды на сутки

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Завтра, 16 августа, в ряде домов Советского района Казани временно отключат водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Вода будет отсутствовать с 9 утра и до 9 часов утра следующего дня по адресам: ул. Авиахима, 5 (детсад № 293), 53/2, 53/3, 55; ул. Гвардейская, 36, 36а, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3 (детсад № 259), 46/4, 46в; ул. Красной Позиции, 29, 29а, 29б, 29в, 31/1, 33, 35, 37 (гимназия № 93), 39, 39а, 41, 43, 43а, 45. Также водоснабжение отключат в домах по ул. Кирпичная, ул. Аделя Кутуя, 4а (школа № 111), в домах по улицам Толбухина (кроме домов №№ 9, 11, 13, 21) и Челнинская.

В этот же промежуток времени планируется понижение давления воды в домах по адресам: ул. Дачная, №№ 1, 3, 5, 7, 9; ул. Магаданская, №№ 18, 18б, 18а; ул. Маршальская, №№ 25, 25а.

МУП «Водоканал» просит казанцев заранее подготовить запасы воды. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам от населения.

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