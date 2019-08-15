Елена Кривопатре

15 августа 2019, 14:29

ОбществоПроисшествия

Рустам Минниханов открыл здание отдела полиции «Столбище» после капитального ремонта

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ОбществоПроисшествия

Рустам Минниханов открыл здание отдела полиции «Столбище» после капитального ремонта

Фото: Елена Кривопатре

В мероприятии участвовали министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, руководители правоохранительных органов района и подразделений МВД.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Лаишевском районе РТ после капитального ремонта состоялось открытие здания ОП «Столбище». В церемонии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодня мы находимся на этой площадке по случаю завершения капитального ремонта административного здания отделения полиции. Мы понимаем, насколько важна и необходима здесь вот такая структура, которая обеспечивает безопасность в пригороде», – отметил Президент.

Во время церемонии Рустам Минниханов вручил ключи от служебного автомобиля начальнику отдела МВД России по Лаишевскому району.

«Хорошие условия работы для личного состава – это залог надежности, безопасности и оперативности. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые были задействованы на реализации проекта капремонта, поблагодарить личный состав отделения за ту службу, которую вы несете. Ну и пожелать, чтобы ваша работа стала комфортней, а это здание и автомобиль повысят вашу оперативность и дадут большие возможности для несения службы», – добавил Рустам Минниханов.

В мероприятии также участвовали министр внутренних дел по РТ, руководители правоохранительных органов района и подразделений МВД. В своей речи Артем Хохорин отметил, что здание отделения преобразилось на сто процентов.

«Сегодня особенный день для отделения. Фактически, сегодня вы празднуете новоселье, потому что здание преобразилось на сто процентов, даже больше. Территориально вы отвечаете за серьезные мероприятия и, если какие-то правонарушители будут, они будут доставляться сюда – к вам в отделение. Вы должны быть к этому готовы. Республика для вас сделала и транспорт, и ремонт. Условия шикарные по сравнению с теми, что были до того. Вам остается только достойно нести службу», – обратился министр к сотрудникам полиции.

Артем Хохорин напомнил, что в прошлом году был отремонтирован головной отдел и построено шесть административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции. По мнению министра, такие условия позволяют сотрудникам МВД быть среди лидеров в республике по результативности.
 

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