Татар-информ

15 августа 2019, 16:01

Общество

МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в град, грозу и туман

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Общество

МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в град, грозу и туман

Фото: архив

Сегодня вечером и завтра в республике ожидается резкое ухудшение погодных условий.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра на территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сегодня после десяти часов вечера и до шести часов вечера завтрашнего дня в западных районах республики возможны грозы, сильный ветер, ливни и град. А утром и ночью местами возможен туман.

МЧС Татарстана напоминает, что при граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице, постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.

Во время сильного ветра и грозы, находясь на улице, нужно избегать пребывания рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

При тумане МЧС Татарстана рекомендует не покидать без острой необходимости населенные пункты. Любителям активного отдыха рекомендуется иметь с собой исправные средства связи.

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