В честь юбилея на КАМАЗе напомнили о знаковых датах и цифрах в истории автогиганта

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). 50 лет назад, 14 августа 1969 года, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление «О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах Татарской АССР», сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

«Новый завод должен был производить 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей в год», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Набережные Челны оказались самым подходящим для строительства местом, так как город находится в центре страны, рядом протекают две судоходные реки Кама и Волга и проложена железная дорога.

Начало строительству Камского автомобильного завода было дано 13 декабря 1969 года. В 1974 году в экспериментальном цеху был собран первый двигатель, а 16 февраля 1976 года с конвейера сошел первый грузовик «КАМАЗ-5320».

На заводах КАМАЗа было установлено более 30 тыс. единиц самого современного технологического оборудования ведущих мировых и отечественных заводов. В оснащении КАМАЗа участвовали более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы, США, Канады и Японии, а также 2 тыс. заводов из 500 городов Советского Союза.

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