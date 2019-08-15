Стали известны подробности ночного пожара в Казани, в результате которого погиб ребенок

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Стали известны подробности ночного пожара на улице Космонавтов в Казани, в результате которого погиб 11-летний ребенок, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ.

«По предварительным данным, в квартире 87-летней женщины, проживавшей на 2-м этаже многоквартирного дома, из-за неисправности нагревательного прибора, произошел пожар, после чего она вышла в подъезд. Ее соседи с пятого этажа – супруги вместе с 11-летним сыном, почувствовав запах гари, также вышли из квартиры и стали спускаться по лестнице, однако получили отравление продуктами горения», – уточнил Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Следователи изучают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня поздно ночью в доме №28 по Космонавтов вспыхнул пожар, в результате которого пострадали трое взрослых и один ребенок. 87-летнюю и 41-летнюю женщин, а также 42-летнего мужчину госпитализировали в 7-ю горбольницу. Мальчика доставили в ДРКБ, где он позднее скончался.



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