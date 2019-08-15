Минниханов предложил Туркменистану помощь в продвижении СПГ в качестве моторного топлива

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил республиканскому Минпромторгу помочь Туркменистану в продвижении сжиженного природного газа (СПГ). Подробнее об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Дано поручение разработать пилотный проект по продвижению СПГ (сжиженного природного газа — прим. Т-и) как моторного топлива в одном из административных центров Туркменистана, в котором могли бы быть задействованы наши промышленные предприятия», — сказала Галимова.

Минпромторг РТ и татарстанские промышленные компании должны представить предложения по расширению сотрудничества с Туркменистаном с учетом пожеланий, высказанных Президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Мы пилотный регион в России по переходу на СПГ. У нас есть компании, которые переоборудуют машины на СПГ. Нужно сделать так, чтобы опыт, который у нас есть, можно было там использовать. У них есть интерес к этому, поскольку Туркменистан — это газовая страна, и ресурсов очень много», — пояснила Галимова в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Двухдневный рабочий визит Минниханова в Туркменистан завершился 12 августа. Президент РТ лично представил участникам Первого Каспийского экономического форума предприятия республики.

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