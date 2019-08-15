Молодые фехтовальщики из РТ выиграли шесть медалей Летней Спартакиады учащихся

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). С 10 по 14 августа в городе Пензе прошел финальный этап соревнований по фехтованию Летней Спартакиады учащихся страны, в ходе которого молодые татарстанцы принесли в копилку республики шесть медалей разных достоинств, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Так, Артур Апаков, Разиль Закиров, Никита Кисин и Сергей Сомов выиграли «серебро» в командном первенстве саблистов; в личном турнире этой квалификации Сергей Сомов также поднялся на вторую ступень пьедестала, а Никита Кисин завоевал «бронзу».

Команда шпажисток, в состав которой вошли Элина Валишина, Галина Крымова, Элла Миннуллина и Наталья Туракалина, также поднялась на вторую ступень пьедестала, в личном зачете Наталья Туракалина и Элла Миннуллина завоевали «бронзу».

Всего в турнире участвовали свыше 250 молодых спортсменов.

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