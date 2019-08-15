Переход на эскроу-счета в Татарстане обсудят вместе с Виталием Мутко

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Тема перехода стройфирм на проектное финансирование станет одной из главных на совещании в Казанском Кремле, которое пройдет завтра при участии Президента РТ Рустама Минниханова и вице-премьера РФ Виталия Мутко. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Сразу после заседания оргкомитета [по проведению столетия ТАССР] Президент республики и вице-премьер российского Правительства отправятся в Казанский Кремль, где состоится совещание по вопросам реализации национального проекта „Жилье и городская среда“ в субъектах, входящих в ПФО. В совещании также будут участвовать главы субъектов ПФО», — сказала она.

Одним из ключевых вопросов повестки станет переход на проектное финансирование. В частности, рассмотрение банками заявок застройщиков.

«На уровне республики эту работу системно контролирует Рустам Нургалиевич. Он лично проводит совещания, последнее состоялось в прошлую субботу. На нем Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики доложило о ситуации на рынке строительства жилья», — пояснила Галимова.

Застройщики Татарстана условно разделены на группы. Первая — девелоперы, которые будут достраивать жилье по старой схеме. Таких в республике 78, они ведут почти 180 объектов. Вторая группа — застройщики, которые будут работать по схеме проектного финансирования. Это 22 стройфирмы, которые ведут 46 объектов. В третью группу будут включены застройщики, которые не соответствуют критериям строительства по старой схеме и не получили одобрение банков на работу по проектному финансированию. Пока в Татарстане нет ни одного такого девелопера.

«Застройщики постепенно согласовывают свои заявки с банками. Часть застройщиков на сегодняшний день ждут решения банков, заявки на рассмотрении. Это не говорит о том, что им будет отказано. Сама процедура довольно длительная», — ответила представитель Казанского Кремля на вопрос корреспондента «Татар-информ».

Процесс затягивается, поскольку более мелким банкам не хватает специалистов, у которых есть опыт работы с такими заявками. Об этой проблеме и застройщики, и кредитные организации уже сообщили Президенту РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.