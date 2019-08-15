Фестиваль «Сенной базар» откроет культурную программу WorldSkills

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар» или «Печэн базары», где будут представлены 120 дизайнеров и 15 различных площадок, откроет культурную программу мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

«В этом году наш фестиваль будет открывать культурную программу чемпионата рабочих профессий WorldSkills и пройдет с 17 по 18 августа», — сказала председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

В этом году дизайн-маркет расширил географию участников. В Казани представят свои работы дизайнеры из Удмуртии, Республики Коми, Казахстана и Алтая.

«Будет работать фудкорт, где свою продукцию представят татарские фермеры», — добавила Ленария Муслюмова.

Кроме фудкорта и дизайн-маркета на фестивале будут работать еще 13 площадок.

Также будут организованы лектории, где образовательное сообщество «Гыйлем» расскажет про биологию, генетику и кибернетику на татарском языке. В том числе они осветят такие темы, как «Большая вода: Затопление Казани», «Как не случился татарский Чернобыль» и «Репрессии изнутри: рассказы о жизни в советском лагере». Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы по каллиграфии и составлению древа жизни.

«В этом году у нас впервые будет представлена и секонд-хенд площадка», — отметила спикер.

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