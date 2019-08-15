Рособрнадзор выявил в 53 школах Татарстана необъективное оценивание Всероссийских проверочных работ

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Рособрнадзор выявил 53 школы Татарстана с необъективным оцениванием Всероссийских проверочных работ. Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

«По результатам Всероссийских проверочных работ Рособрнадзор выявил районы республики, в которых отмечается их необъективное оценивание. Это 29 муниципальных районов и 53 школы в них», – сказал министр образования и науки РТ.

Он призвал муниципальные органы управления образованием обратить внимание на данный вопрос, провести анализ полученных результатов, а также организовать необходимую работу с учителями.

Всероссийские проверочные работы – это проверка знаний по различным предметам учеников средних и старших классов. Впервые тестирование провели в 2015 году. В 9 и 11-х классах работы пишут по тем предметам, которые не были выбраны для сдачи ГИА или ЕГЭ.

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