Татар-информ

15 августа 2019, 14:01

Экономика и финансы

Татарстанцы за полгода набрали кредитов на 165 млрд рублей – на 15,9% больше, чем годом ранее

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Экономика и финансы

Татарстанцы за полгода набрали кредитов на 165 млрд рублей – на 15,9% больше, чем годом ранее

Доля просроченной задолженности на 1 июля 2019 года составила 3,5%, снизившись за год на 1,3 процентного пункта.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). С января по июнь 2019 года включительно банки выдали жителям Татарстана кредиты на 164,8 млрд рублей, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

«Увеличение розничного кредитования обусловлено повышением спроса на потребительские кредиты: их объем в первом полугодии 2019 года составил 126,8 млрд руб., что на 25,5% больше чем годом ранее», — говорится в сообщении.

В отделении Банка России отметили, что качество обслуживания кредитов также находится на хорошем уровне.

Доля просроченной задолженности на 1 июля 2019 года составила 3,5%, снизившись за год на 1,3 процентного пункта, и это свидетельствует об улучшении платежной дисциплины.

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