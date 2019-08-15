Человеческие кости обнаружили казанцы возле дома на Лебедева

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Человеческие кости обнаружили казанцы возле дома на улице Лебедева, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Утром 14 августа возле одного из домов по улице Лебедева в Казани прохожими обнаружены скелетированные останки человека. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

Предположительно, погибшим является 75-летний житель города, который с лета 2017 года числится как без вести пропавший.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.



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