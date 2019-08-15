В Агрызе девочки выследили развратника из Удмуртии, который заставлял их снимать его на телефон

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Агрызе две девочки выследили развратника из Удмуртии, который заставлял их в лесу снимать его на камеру телефона. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, 2 июня, приехав в город Агрыз, 31-летний житель Удмуртии встретил в лесопосадке двух девочек (14 и 11 лет). Он попросил снять его на камеру телефона. Во время съемки злоумышленник совершил в отношении девочек развратные действия, после чего потерпевшие выбросили телефон и убежали», – уточнил Шептицкий.

Школьницы рассказали о случившемся родственникам, и те обратились в полицию. В этот же день девочки заметили на улице города злоумышленника, проследили за ним, запомнили номер его автомобиля и сообщили об этом полицейским.

Через два дня в Республике Удмуртия развратник был задержан. Мужчина добровольно сдал телефон, на котором сохранилась видеозапись его преступления.

Свою вину он признал лишь частично. На время следствия подозреваемого отправили под стражу. Уголовное дело по статье «Развратные действия» передано в суд для рассмотрения по существу.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.