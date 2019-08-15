Татар-информ

15 августа 2019, 12:53

Происшествия

В Агрызе девочки выследили развратника из Удмуртии, который заставлял их снимать его на телефон

Рекомендуем

Происшествия

В Агрызе девочки выследили развратника из Удмуртии, который заставлял их снимать его на телефон

Уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Удмуртии по статье «Развратные действия» передано в суд для рассмотрения по существу.

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В Агрызе две девочки выследили развратника из Удмуртии, который заставлял их в лесу снимать его на камеру телефона. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, 2 июня, приехав в город Агрыз, 31-летний житель Удмуртии встретил в лесопосадке двух девочек (14 и 11 лет). Он попросил снять его на камеру телефона. Во время съемки злоумышленник совершил в отношении девочек развратные действия, после чего потерпевшие выбросили телефон и убежали», – уточнил Шептицкий.

Школьницы рассказали о случившемся родственникам, и те обратились в полицию. В этот же день девочки заметили на улице города злоумышленника, проследили за ним, запомнили номер его автомобиля и сообщили об этом полицейским.

Через два дня в Республике Удмуртия развратник был задержан. Мужчина добровольно сдал телефон, на котором сохранилась видеозапись его преступления.

Свою вину он признал лишь частично. На время следствия подозреваемого отправили под стражу. Уголовное дело по статье «Развратные действия» передано в суд для рассмотрения по существу.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Хакасии водитель внедорожника «Тойота» из Казани уснул за рулем и протаранил «ГАЗель»
Новости дня
14:17
В честь юбилея на КАМАЗе напомнили о знаковых датах и цифрах в истории автогиганта

Начало строительству Камского автомобильного завода было дано 13 декабря 1969 года.

14:01
Татарстанцы за полгода набрали кредитов на 165 млрд рублей – на 15,9% больше, чем годом ранее

Доля просроченной задолженности на 1 июля 2019 года составила 3,5%, снизившись за год на 1,3 процентного пункта.

13:49
Стали известны подробности ночного пожара в Казани, в результате которого погиб ребенок

Ночью на улице Космонавтов вспыхнули вещи в квартире на втором этаже многоквартирного дома.

13:45
Минниханов предложил Туркменистану помощь в продвижении СПГ в качестве моторного топлива

Предприятия Татарстана поделятся наработками по переводу автомобильной техники на сжиженный природный газ.

13:36
Переход на эскроу-счета в Татарстане обсудят вместе с Виталием Мутко

Более 20 застройщиков получили одобрение банков на строительство по новой схеме, а почти 80 продолжат работать по старой.

13:33
Фестиваль «Сенной базар» откроет культурную программу WorldSkills

В Казани с 17 по 18 августа пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар», или «Печэн базары».

13:24
Рособрнадзор выявил в 53 школах Татарстана необъективное оценивание Всероссийских проверочных работ

Рафис Бурганов призвал муниципальные органы управления образованием проанализировать результаты Рособрнадзора.

13:10
В Татарстане до конца 2019 года создадут более 12 тыс. новых мест в школах

В республике ведется строительство 10 школ и пяти пристроев.

13:05
Человеческие кости обнаружили казанцы возле дома на Лебедева

Предположительно, погибшим является 75-летний житель города, который летом 2017 года ушел из дома и не вернулся.

12:53
В Агрызе девочки выследили развратника из Удмуртии, который заставлял их снимать его на телефон

Уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Удмуртии по статье «Развратные действия» передано в суд для рассмотрения по существу.

12:50
В театре Камала за каждое «Здравствуйте» на разных языках подарят скидку при покупке билета

Акция «Вежливый зритель» будет действовать 21 августа при покупке билета на спектакль «Исәнмесез!?./Живы ли вы!?.».

12:40
Alfa Future People уже шестой раз подтверждает статус самого высокотехнологичного фестиваля России
12:30
В Татарстане за 5 лет расходы на образование выросли на треть и превысили 100 млрд рублей

Рустам Минниханов участвует в работе заседания республиканского августовского совещания работников образования и науки.

12:28
К WorldSkills театр Камала подготовил спектакли, мастер-классы по профессиям театра и видеопоказ

Мероприятия, подготовленные театром им. Г. Камала к чемпионату рабочих профессий, пройдут с 19 по 31 августа.

12:21
В Татарстане водитель легковушки не заметил в темноте лежащего на дороге мужчину и переехал его

От полученных травм 67-летний мужчина скончался на месте происшествия.

12:07
Виталий Мутко проведет в Казани заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию ТАССР

Членам оргкомитета презентуют памятную монету и почтовую марку, выпуск которых приурочен к праздничной дате.

12:05
Татарстанские паломники совершают дополнительную умру

Умра – это разновидность паломничества, которая содержит в себе меньшее количество ритуальных действий, чем хадж.

11:54
Минниханов обсудил с президентом УЕФА особенности проведения матчей Суперкубка

Казань подала заявку на матч за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов.

11:52
В Татарстане запустят пилотный проект «Сиделка» для помощи пожилым и инвалидам

Проект коснется тех, чей размер среднедушевого дохода ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленного в РТ для пенсионеров.

11:41
Посадивший самолет в подмосковном поле пилот раньше возил спортсменов «Ак Барса» и «Рубина»

Сегодня утром в Подмосковье совершил жесткую посадку самолет А-321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», следовавший в Симферополь.

11:35
Мобильное приложение, 31 спектакль и 16 выставок: в Казани пройдет культурная программа WorldSkills

Спектакли пройдут в шести театрах, а выставки — в ведущих музеях столицы Татарстана.

11:19
В Хакасии водитель внедорожника «Тойота» из Казани уснул за рулем и протаранил «ГАЗель»

В результате аварии различные травмы получила 53-летняя пассажирка грузового авто.

11:00
Ромодановцам вручили подарки от депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Видеть желание людей жить в родном селе – это очень важно, отметил Айрат Хайруллин.

10:55
Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9,29%
10:45
Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников
События