В Татарстане до конца 2019 года создадут более 12 тыс. новых мест в школах

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году будет создано более 12 тыс. новых мест в школах. Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

По словам министра образования и науки, в этом году в республике ведется строительство 10 школ и пяти пристроев к образовательным организациям, что «позволит создать более 12 тыс. мест». Общая стоимость строительства составляет около 13 млрд рублей.

Рафис Бурганов напомнил, что Татарстан участвует в реализации национального проекта «Образование». «Перед министерством поставлена задача достижения современного качества обучения, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение качества школьного образования», — подчеркнул он.

В Татарстане проходит пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Воспитание как фактор повышения качества образования». Цель педсовета — привлечение внимания к процессам, происходящим сегодня в образовании.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.