В Татарстане за 5 лет расходы на образование выросли на треть и превысили 100 млрд рублей

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за прошедшие пять лет консолидированный бюджет сферы образования превысил 100 млрд рублей. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

«За пять лет консолидированный бюджет отрасли образования вырос на треть и превысил 100 млрд рублей, — сказал Рустам Минниханов. — Татарстан уделяет самое пристальное внимание системе образования. Прежде всего это касается дальнейшего развития инфраструктуры, подготовки современных педагогических кадров и систем мотивации учительского труда, совершенствования образовательных технологий».

По словам Президента РТ, за последние пять лет в Татарстане приняты существенные меры по совершенствованию образовательной инфраструктуры. Так, построено 33 школы на 16 тыс. мест, 150 детсадов почти на 22 тыс. мест, капитально отремонтировано 711 образовательных учреждений. До конца года планируется сдать еще пять школ и три пристроя более чем на 6,5 тыс. учащихся, а также 28 детсадов на 6070 мест.

«Важны лучшие мировые методики, технологии и стандарты, которые привносятся движением WorldSkills в нашу систему образования. Тем самым мы увеличиваем возможность молодежи стать конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда», — убежден Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача — обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, что обеспечит глобальную конкурентоспособность. «Это требует от нас серьезного осмысления и действенных мер», — заметил он.

В условиях сложных процессов общественного развития все более актуальной становится проблема воспитания подрастающего поколения, добавил Президент РТ.

До начала заседания Рустам Минниханов вместе с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым и Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным сфотографировался с лучшими выпускниками школ 2019 года — 100-балльниками ЕГЭ.

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