Alfa Future People уже шестой раз подтверждает статус самого высокотехнологичного фестиваля России

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Билайн традиционно выступит технологическим партнером фестиваля современной музыки Alfa Future People, где представит уникальный город АнлимСити и вновь развернет самую большую в стране Wi-Fi сеть под открытым небом. В этом году Билайн построит на территории когда-то заброшенного аэродрома под Нижним Новгородом — неизменном месте проведения мероприятия — уникальный город АнлимСити. Посетить фестиваль и увидеть его мобильную столицу можно будет с 16 по 18 августа.

АнлимСити — настоящий город с необычной инфраструктурой и технологической составляющей, который будет построен в концепции парка развлечений. На его территории каждый сможет стать участником большой игры, получить бонусы и подарки. Город будет существовать сразу в двух пространствах: digital и реальном, связанных общим сюжетом, игровыми механиками и одними из самых современных технологических решений.

Для онлайн-версии будут задействованы AR-технологии, которые позволят визуально показать всю инфраструктуру настоящего города. В реальном городе будет использоваться формат иммерсивного шоу, чтобы создать эффект полного погружения для каждого: гости смогут оказаться не просто зрителями, а станут непосредственными участниками городских событий.

Познакомиться с онлайн-версией города АнлимСити, попробовать свои силы в онлайн играх и заработать первые бикоины, которые можно обменять на подарки, можно уже сейчас на специальной странице https://beeunlim.ru/.

Связь на Alfa Future People

Для того, чтобы гости могли посещать виртуальный город и делиться впечатлениями с друзьями, Билайн обеспечит качественную связь и высокоскоростной мобильный Интернет 4G на фестивале Alfa Future People.

В этом году оператор значительно усилит покрытие территории фестиваля. Количество секторов 3G и 4G будет увкличено в 1,5 раза, что обеспечит уверенный уровень сигнала во всех локациях фестивальной площадки. Благодаря объединению частоты 1800 МГц и 2600 МГц, скорость мобильного Интернета у абонентов Билайн будет стабильно высокая — сториз будут отправляться без задержек и вести live-трансляций можно будет даже в моменты пиковых нагрузок.

Специально для тех, кто предпочитает совершать голосовые звонки, будет доступна технология HD-voice, помогающая обеспечить более четкую передачу речи на фоне шумовых эффектов. А это значит, что яркие эмоции обеспечены не только всем поклонникам современной музыки и технологий, но и тем, кто будет следить за ходом фестиваля удаленно.

Билайн снова развернет на Alfa Future People единственную в России крупнейшую сеть Wi-Fi под открытым небом, покрывающую территорию в 400 000 кв. м. Подключившись к ней, все гости фестиваля без проблем смогут делиться впечатлениями в любом формате — онлайн трансляции, видео, фотографии и, конечно, звонки в мессенджерах.

Большинство точек Wi-Fi будет оснащено новейшей адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex. Данная технология позволяет динамически изменять направление сигнала в сторону наибольшего скопления активных пользователей, что обеспечит и стабильно высокую скорость мобильного Интернета.

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